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16:10, 17 февраля 2025Наука и техника

Российский «Бережок» испытали против морских дронов

«Ростех»: Боевой модуль «Бережок» успешно испытали против морских дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Боевой модуль «Бережок», который изначально разработали для боевых машин, успешно испытали против морских дронов. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«Апробация и испытания боевого отделения "Бережок" для борьбы с безэкипажными катерами проведены с положительными результатами», — сообщили там в преддверии выставки IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Боевой модуль «Бережок» несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ, автоматический гранатомет АГ-30М и пусковые установки с противотанковыми ракетами «Корнет». Модуль, который устанавливают на боевые машины пехоты БМП-2М, оснащен современной системой управления огнем с панорамным прицелом командира и прицелом наводчика с тепловизором и лазерным дальномером.

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В июне 2024 года автономную версию «Бережка» на специальном основании, которое вмещает оператора, представили на международном салоне «Флот-2024». Доработка позволяет использовать модуль в качестве средства береговой обороны для борьбы с десантными средствами и катерами.

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