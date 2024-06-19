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19:03, 19 июня 2024Наука и техника

Российский «Бережок» станет убийцей морских дронов

«Ростех»: боевой модуль «Бережок» станет системой для борьбы с БЭК

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Боевой модуль «Бережок», который устанавливают на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, может стать убийцей морских дронов. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») в Telegram.

На Международном военно-морском салоне «Флот-2024» представили автономную версию «Бережка» на специальном основании, которое вмещает оператора. «На выставке представлен вариант использования "Бережка" в качестве средства береговой обороны для борьбы с десантными средствами, катерами, в том числе безэкипажными [БЭК]», — говорится в сообщении.

Боевой модуль «Бережок» несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ, автоматический гранатомет АГ-30М и две пусковые установки для четырех противотанковых ракет «Корнет». Модуль получил современную систему управления огнем с комбинированным прицелом.

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В мае в «Высокоточных комплексах» рассказали о досрочных поставках модернизированных БМП-2М с боевым модулем «Бережок» по гособоронзаказу 2024 года.

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