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06:30, 4 мая 2024Наука и техника

В России рассказали о досрочных поставках БМП с «Бережком»

«Высокоточные комплексы» рассказали о досрочных поставках БМП-2М с «Бережком»

Кадр: Telegram-канал «Высокоточка»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно осуществляет поставки модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» по гособоронзаказу 2024 года. Об этом рассказали в Telegram-канале холдинга.

«"КБП имени академика А.Г. Шипунова" холдинга "Высокоточные комплексы" с опережением графика поставляет Минобороны России боевые машины пехоты БМП-2М с боевым отделением "Бережок" в рамках государственного оборонного заказа этого года», — говорится в сообщении.

В арсенал боевого модуля Б05Я01 «Бережок» входит автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТ, автоматический гранатомет АГ-17 и противотанковые ракеты «Корнет». Модуль оснащен современной системой управления огнем с комбинированным прицелом.

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В апреле в Минобороны России сообщили, что войска Центрального военного округа с начала марта получили более 100 новых и модернизированных БМП-3 и БМП-2М.

В декабре стало известно, что Вооруженные силы России с опережением получили все модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.

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      Даниил Иринин
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