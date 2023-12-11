ВС России с опережением получили БМП-2М с модулями «Бережок»

ВС России с опережением получили все БМП-2М с модулями «Бережок»

Вооруженные силы (ВС) России с опережением получили все модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщает ТАСС.

В компании добавили, что система управления огнем обновленных машин позволяет в любое время суток уничтожать все известные танки, БМП и фортификационные сооружения.

В ноябре холдинг сообщил, что ВС России получили партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2 с креплениями для дополнительной защиты.

В сентябре агентство со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщило, что российские войска получили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок».