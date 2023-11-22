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10:33, 22 ноября 2023Наука и техника

ВС России получили партию отремонтированных БМП-2 с креплениями для допзащиты

«Высокоточные комплексы»: ВС России получили партию отремонтированных БМП-2

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2 с креплениями для допзащиты. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщает ТАСС.

В компании добавили, что техника прошла капитальный ремонт, а расположенное в Амурской области предприятие за октябрь отремонтировало столько же машин, сколько за весь будущий год.

В холдинге уточнили, что у отправленных в войска машин отремонтированы или заменены основные узлы и агрегаты. Также техника получила спецкрепления для оперативной установки комплектов допзащиты.

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В сентябре агентство со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщило, что российские войска получили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок».

В январе РИА Новости сообщило, что военнослужащие Западного военного округа применяют на сватовском направлении в Луганской народной республике модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем «Бережок».

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      Иван Потапов
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