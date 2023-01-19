Российские военные применили в зоне СВО модернизированные боевые машины пехоты

Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем «Бережок»

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) применяют на сватовском направлении в Луганской народной республике (ЛНР) модернизированные боевые машины пехоты (БМП) с боевым модулем «Бережок». Об этом пишет РИА Новости.

За разнообразие вооружения и огневую мощь эти БМП часто сравнивают с российской боевой машиной поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Командир одного из подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ уточнил, что «Бережок» могут использовать в боевых действиях и днем, и ночью.

По его словам, база БМП-2, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17. « ПТУРы (противотанковый ракетный комплекс "Корнет"): справа и слева по два ПТУРа на башне», — подчеркнул он. Командир добавил, что это «одна вторая "Терминатора"».

В июне в зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили БМП-2 с усиленным бронированием.