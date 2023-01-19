Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:23, 19 января 2023Наука и техника

Российские военные применили в зоне СВО модернизированные боевые машины пехоты

Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем «Бережок»
БМП-2 с боевым модулем «Бережок» на военном параде

БМП-2 с боевым модулем «Бережок» на военном параде. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) применяют на сватовском направлении в Луганской народной республике (ЛНР) модернизированные боевые машины пехоты (БМП) с боевым модулем «Бережок». Об этом пишет РИА Новости.

За разнообразие вооружения и огневую мощь эти БМП часто сравнивают с российской боевой машиной поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Командир одного из подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ уточнил, что «Бережок» могут использовать в боевых действиях и днем, и ночью.

По его словам, база БМП-2, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17. « ПТУРы (противотанковый ракетный комплекс "Корнет"): справа и слева по два ПТУРа на башне», — подчеркнул он. Командир добавил, что это «одна вторая "Терминатора"».

В июне в зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили БМП-2 с усиленным бронированием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Администрация Байдена заявила о готовности помочь Украине для удара по Крыму
Россиянка раскрыла способ не разориться в одном из самых дорогих городов Европы
В ДНР заявили об участии батальонов иностранных наемников в обороне Соледара
Российские военные применили в зоне СВО модернизированные боевые машины пехоты
Установлена связь между интересом женщин к сексу и заботой в отношениях
СБУ обвинили в убийстве украинского переговорщика из-за шпионажа в пользу России
Российский посол назвал причину вызова в МИД Канады
США сообщили России об аресте россиянина
Стало известно об уничтожении входившей в Херсон бригады ВСУ
Стало известно о переброске украинских войск из Херсонской области в Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.