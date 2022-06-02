В районе проведения спецоперации заметили БМП-2 с дополнительной защитой

«Известия» показали установку дополнительной защиты на БМП-2 в ходе спецоперации

В районе проведения специальной военной операции (СВО) заметили боевую машину пехоты БМП-2 с усиленным бронированием. Работу по установке дополнительной защиты показали «Известия».

На снимках, демонстрирующих работу ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил России, можно заметить БМП-2 с дополнительной защитой. Военные инженеры устанавливают на машину элементы защиты, которые похожи на детали из состава 675-сб3КДЗ «Комплект дополнительной защиты».

В состав комплекта входят полимерные панели, которые защищают машину от огня крупнокалиберных пулеметов, и решетчатые экраны.

В мае «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К. Машина получили новое боевое отделение и бортовую электронику.

Ранее в мае в районе проведения СВО заметили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Машины получили боевые модули «Бережок».