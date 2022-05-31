Минобороны получило партию боевых разведывательных машин

«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию модернизированных БРМ-1К

Минобороны России получило партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Уралвагонзавод».

Отмечается, что поставленные машины достигли уровня эффективности современных БМП.

«Базовое боевое отделение машины заменили на унифицированное, заменены двигатель, средства связи и бортовая электроника. Машину оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения», — уточняется в сообщении.

В июне 2018 года «Уралвагонзавод» выложил в YouTube видео стрельб боевой разведывательной машины БРМ-3К «Рысь», оснащенной модулем АУ-220М с дистанционно управляемой пушкой калибра 57 миллиметров.