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06:55, 26 декабря 2022Мир

Россиянин Винник пожаловался на проблемы со здоровьем после тюрьмы США

Россиянин Винник заявил о проблемах со зрением и желудком после питания в тюрьме США
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании денег с помощью криптобиржы ВТС-е, рассказал, что у него появились проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Винник пожаловался на проблемы со здоровьем, которые у него возникли после питания в американской тюрьме. Он подчеркнул, что предлагаемую пищу «просто невозможно выдержать человеку». «Так что я за время, что здесь провел, стал хуже видеть, у меня начал болеть желудок», — заявил он.

Кроме того, россиянин указала на частые головные боли. По его словам, в тюрьме отсутствует бесплатный доступ к лекарственным препаратам, поэтому заключенные приобретают их сами.

В том же интервью Винник прокомментировал сообщения, что он якобы попросил суд США освободить его под залог. Он опроверг эти данные и признался, что впервые узнал эти слухи от своей мамы.

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Марина Совина
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