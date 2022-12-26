Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:36, 26 декабря 2022Мир

Винник опроверг свою просьбу освободить его под залог

Россиянин Винник опроверг информацию о просьбе освободить его под залог из тюрьмы США
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Находящийся в предварительном заключении в Калифорнии россиянин Александр Винник ответил на информацию о его просьбе к суду освободить его под залог. Об этом он высказался в интервью с «Известиями».

Винник опроверг свою просьбу освободить его под залог из тюрьмы США и подчеркнул, что впервые услышал об этом от мамы. Он отметил, что по этому вопросу ни к кому не обращался. Россиянин добавил, что для освобождения под залог требуются большие суммы денег, которых у него нет.

Материалы по теме:
Бункер криптомиллиардера Пропавшие средства биржи WEX могли затеряться в Сибири
Бункер криптомиллиардераПропавшие средства биржи WEX могли затеряться в Сибири
12 ноября 2019
Спецоперация «Биткоин» Как американские спецслужбы утеряли контроль над криптой
Спецоперация «Биткоин»Как американские спецслужбы утеряли контроль над криптой
19 декабря 2018

«На последнем судебном заседании я по видео участвовал, но я ни слова не сказал, мне не давали такого права. К тому же я не особо понимал, о чем там говорят, так как мне не включили переводчик», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Винник попросил суд США освободить его под залог. Тогда он якобы заявил, что имеет на это право, поскольку американское правительство не выполнило свои обязательства по предоставлению доказательств.

Александра Винника вывезли из Греции в Бостон на частном самолете и позже перевезли в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. По словам его близких, «все произошло и было обставлено как похищение». В США он предстал перед судом.

Винника арестовали летом 2017 года, через три года его экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в краже личных данных и вымогательстве. Его попросили посадить на 10 лет, но суд в Париже дал россиянину 5 лет тюрьмы. После оглашения приговора представители США подали запрос на экстрадицию Винника в страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Саратовской области прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе
В США объяснили уязвимость комплексов Patriot на Украине перед Россией
В Южной Корее потерпел крушение самолет ВВС страны
Россия допустила отмену визового режима для граждан Грузии
Россиянин Винник пожаловался на проблемы со здоровьем после тюрьмы США
Стало известно о вручении украинцам повесток от ликвидированного военкомата
Винник опроверг свою просьбу освободить его под залог
В Китае заявили о несправедливом отношении Запада к России
В Энгельсе начали проверку после сообщений о ЧП на военном объекте
В США назвали восемь крупных ошибок Байдена в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.