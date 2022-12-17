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00:54, 17 декабря 2022Мир

Россиянин Винник попросил суд США освободить его под залог

Россиянин Винник попросил суд США освободить его под залог из-за затягивания процесса
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Alexandros Avramidis/ Globallookpress.com

Находящийся в предварительном заключении в Калифорнии россиянин Александр Винник попросил суд США освободить его под залог из-за затягивания процесса по делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные защитой документы.

«Говоря в целом, данные задержки привели к потере месяцев подготовки к судебному разбирательству, пока господин Винник находился под стражей», — отмечается в материале.

Россиянин заявил, что его следует освободить под залог или позволить ему воспользоваться правом на скорое судебное разбирательство, поскольку правительство США не выполнило свои обязательства по предоставлению доказательств.

Александр Винник был вывезен из Греции в Бостон на частном самолете и затем перевезен в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. По словам его родственников, «все произошло и было обставлено как похищение». В США он предстал перед судом.

Винника арестовали летом 2017 года, три года спустя его экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в краже личных данных и вымогательстве. Гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет, но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы. После оглашения приговора американские представители подали запрос на экстрадицию Винника в США, где против него уже заведено подобное обвинение и наложен крупный штраф.

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Марина Совина
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