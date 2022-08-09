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США отказали россиянину Виннику в освобождении под залог из тюрьмы

Тюрьма Санта-Рита: россиянин Винник не может быть освобожден под залог из тюрьмы в США

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Соединенные Штаты отказали экстрадированному россиянину Александру Виннику в освобождении под залог из тюрьмы. Об этом свидетельствует запись о заключенном на сайте тюрьмы Санта-Рита (штат Калифорния), куда он помещен.

«Не может быть освобожден под залог», — говорится в записи.

Ранее в посольстве России сообщили, что дипломаты добиваются телефонного разговора с Винником, дипмиссия окажет ему необходимую консульско-правовую помощь.

5 августа Александр Винник был вывезен из Греции в Бостон на частном самолете и затем перевезен в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. По словам его родственников, «все произошло и было обставлено как похищение».

Винника арестовали летом 2017 года, три года спустя его экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в краже личных данных и вымогательстве. Гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет, но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы. После оглашения приговора американские представители подали запрос на экстрадицию Винника в США, где против него уже заведено подобное обвинение и наложен крупный штраф.

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Марина Совина
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