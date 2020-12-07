Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы

Парижский суд приговорил россиянина Александра Винника, которого называют «криптовалютным королем», к пяти годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Его признали виновным в отмывании денег, однако сняли с него обвинения по другим киберпреступлениям: его вину в вымогательстве средств с помощью вредоносной программы Locky не доказали.

23 октября сообщалось, что сторона обвинения запросила для обвиняемого 10 лет заключения.

Ранее Новая Зеландия арестовала средства компании Винника суммой более 90 миллионов долларов США. Утверждалось, что она способствовала легализации доходов, полученных в результате преступлений, включая киберпреступления, кражи и наркобизнес.

Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. Затем сообщалось о намерении экстрадировать Винника в Штаты, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. 24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

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