Россиянин отравился американской тюремной пищей

RT: Винник получил тяжелое отравление в американской тюрьме «Санта-Рита»

Обвиняемый в отмывании денег через биржу криптовалют россиянин Александр Винник отравился американской тюремной пищей в СИЗО «Санта-Рита», но ему не оказали необходимую помощь. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, сообщает «RT на русском».

Отмечается, что заключенный россиянин получил отравление в тюрьме еще 1 декабря. «Винник после приема тюремной пищи — фасоли и рыбы, почувствовал симптомы тяжелого отравления, в том числе и обезвоживания», — рассказал Мельников.

По его словам, сотрудники СИЗО не оказали больному необходимую медицинскую помощь, однако после вмешательства адвокатов «дали пару таблеток».

Как уточнил правозащитник, причина отравления до сих пор не установлена, Винник плохо себя чувствует и к тому же страдает рядом хронических заболеваний.

Он также напомнил, что американская сторона нарушает законодательство США, так как держит обвиняемого в СИЗО уже полтора года вместо установленного крайнего срока в 10 месяцев. «С учетом его состояния здоровья, а также того, что он обвиняется в преступлении экономического характера, его следовало бы перевести из СИЗО под домашний арест», — объяснил Мельников.

Ранее адвокаты Винника настояли на включении своего подопечного в сделку по обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами. Кроме того, они подали ходатайство об отмене постановления, запрещающего Виннику публично обсуждать его дело.