В Госдуме анонсировали увеличение военных пенсий

Депутат Бессараб заявила про увеличение военных пенсий на 4,5% с 1 октября

С 1 октября военные пенсии будут увеличены. Об этом РИА Новости заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Предварительно, процент увеличения составит 4,5 процентов. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей», — сказала она, отметив, что в последний раз выплаты увеличивали 1 октября 2023 года — на 19,5 процентов.

Ранее аналитик Анастасия Моргунова рассказала, что работа в районах Крайнего Севера поможет россиянам законно увеличить размер пенсии. В частности, трудовая деятельность в этих регионах позволит рассчитывать на получение дополнительных социальных выплат. За 15 лет трудового стажа в районах с неблагоприятными погодными условиями фиксированные выплаты повышаются на коэффициент 1,5. В свою очередь, работа в течение 20 лет в приравненных к Крайнему Северу местностях позволит гражданам рассчитывать на коэффициент 1,3, пояснила Моргунова.