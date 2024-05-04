Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:31, 4 мая 2024Россия

В Госдуме анонсировали увеличение военных пенсий

Депутат Бессараб заявила про увеличение военных пенсий на 4,5% с 1 октября

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

С 1 октября военные пенсии будут увеличены. Об этом РИА Новости заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Предварительно, процент увеличения составит 4,5 процентов. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей», — сказала она, отметив, что в последний раз выплаты увеличивали 1 октября 2023 года — на 19,5 процентов.

Ранее аналитик Анастасия Моргунова рассказала, что работа в районах Крайнего Севера поможет россиянам законно увеличить размер пенсии. В частности, трудовая деятельность в этих регионах позволит рассчитывать на получение дополнительных социальных выплат. За 15 лет трудового стажа в районах с неблагоприятными погодными условиями фиксированные выплаты повышаются на коэффициент 1,5. В свою очередь, работа в течение 20 лет в приравненных к Крайнему Северу местностях позволит гражданам рассчитывать на коэффициент 1,3, пояснила Моргунова.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный в США россиянин признал вину. Александру Виннику грозило до 200 лет тюрьмы. В чем его обвиняют?

      iPhone 15 Pro Max подешевел на треть в России

      В Госдуме анонсировали увеличение военных пенсий

      США испугались отправлять Украине свои разведывательные беспилотники

      В ЕС допустили первые доходы от российских активов для Украины в конце года

      На Украине объяснили «исчезновение» министра обороны в документах

      В Дании подросткам разрешат делать аборт без согласия родителей

      Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

      В России захотели увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

      «За пару недель». В Евросоюзе назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше