Россиянам раскрыли способы увеличить пенсию

Аналитик Моргунова: работа на Крайнем Севере и в селах поможет увеличить пенсию

Работа в районах Крайнего Севера и в сельской местности поможет россиянам законно увеличить размер собственной пенсии. Об этом заявила сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова, ее слова приводит Life.ru.

Эксперт уточнила, что работа на Крайнем Севере позволяет рассчитывать на получение дополнительных социальных выплат. За 15 лет трудового стажа в районах с неблагоприятными погодными условиями фиксированные выплаты повышаются на коэффициент 1,5. В свою очередь, работа в течении 20 лет в приравненных к Крайнему Северу местностях позволит гражданам рассчитывать на коэффициент 1,3, пояснила Моргунова.

Еще одним способом увеличить размер пенсии является работа в сельской местности на протяжении 30 лет и выше. С таким стажем россияне смогут претендовать на прибавку в размере 25 процентов от фиксированной социальной выплаты. С 2019 года, как уточнила эксперт, такую привилегию могут получать граждане, которые сейчас не работают, но проживают в сельской местности.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Соцфонда сообщила об увеличении пенсий по старости работающих россиян на 13 процентов по итогам 2023 года — с 15,9 до 17,9 тысячи рублей. В свою очередь, соцвыплаты нетрудоустроенных граждан за этот период времени выросли на 8 процентов — с 21,8 до 23,5 тысячи.