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14:36, 15 апреля 2024Экономика

Раскрыта категория россиян с самыми быстрорастущими пенсиями

«Известия»: пенсии работающих россиян выросли почти на 13 % в 2023 году

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам 2023 года пенсии по старости работающих россиян увеличились почти на 13 процентов в сравнении с показателем 2022-го — с 15,9 до 17,9 тысячи рублей. О категории граждан с самыми быстрорастущими социальными выплатами сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Соцфонда.

Расчеты по пенсиям по старости работающих граждан велись при помощи деления всех поступлений на количество получателей. В свою очередь, социальные выплаты неработающих россиян за этот период времени выросли в меньше степени — на 8 процентов, с 21,8 до 23,5 тысячи рублей.

На этом фоне разрыв между между пенсиями работающих и неработающих граждан в стране снизился до 5,6 тысячи рублей. Подобную динамику аналитики зафиксировали впервые за последние 2,5 года. Эксперты объяснили это развитием пенсионной системы, а также распространением схемы с увольнением и приемом на работу пожилых граждан.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об увеличении страховых пенсий граждан на 15 процентов по итогам 2023 года. Он связал подобный прирост с рядом факторов, включая плановую и ранее проведенную дополнительные индексации.

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      Анатолий Акулов
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