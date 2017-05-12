Трейлер шутера стилизовали под боевик 1980-х

Видео: STRAFE / YouTube

Студия Pixel Titans опубликовала на своем YouTube-канале трейлер шутера Strafe. Ролик стилизован под научно-фантастические боевики 1980-х и 1990-х годов. По сюжету видео, игра из 1996 года похищает девушку главного героя, после чего попадает в мир людей и уничтожает все человечество.

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Сама игра также была вдохновлена шутерами от первого лица тех лет, вроде Doom, Quake и Wolfenstein 3D. Сами разработчики называют свой проект «кровавым экшеном в чистом виде». Из особенностей выделяется нарочито упрощенная графика, а также автоматическая генерация уровней. На краудфандинговой площадке Kickstarter разработчики собрали более 200 тысяч долларов (из планируемых 185 тысяч).

Strafe вышла на ПК, Mac и PS4 9 мая 2017 года.