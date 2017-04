Activision показала новую Call of Duty

Компания Activision представила первый трейлер новой части серии Call of Duty под названием WWII. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале издателя.

Игра посвящена Второй мировой войне и затронет важные эпизоды конфликта, включая высадку в Нормандии. Разработчики не раскрывают подробности проекта и лишь уверяют, что «возвращаются к истокам». Больше информации будет раскрыто на выставке Е3, которая пройдет в июне 2017 года.

Материалы по теме Мыльная опера Как люди будут убивать друг друга в ближайшем будущем

Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября на PS4, Xbox One и ПК. За предзаказ пользователи смогут получить доступ к закрытому бета-тесту.

Call of Duty — серия шутеров от первого лица, посвященных Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом и гипотетической Третьей мировой войне. Состоит из 13 основных игр, последняя из которых — Call of Duty: Infinite Warfare — вышла 4 ноября 2016-го на PS4, Xbox One и ПК.