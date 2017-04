Раскрыта дата выхода новой части Call of Duty

Пользователь Reddit с ником MrCooperstown опубликовал новый постер следующей части Call of Duty, на котором указана дата релиза игры.

Судя по изображению, новая игра серии будет посвящена Второй мировой войне и будет называться Call of Duty: WWII. Прошлые утечки также указывают на то, что действие игры будет разворачиваться во время Второй мировой войны. Датой релиза обозначено 3 ноября 2017 года. Стоит отметить, что все основные игры серии, за исключением первой и второй частей, выходили в начале ноября.

Однако пользователь портала, опубликовавший изображение, допускает что оно может быть фейковым. Официальный анонс, вероятно, появится в начале мая 2017 года.

Call of Duty — серия шутеров от первого лица, посвященных Второй мировой войне, холодной войне, борьбе с терроризмом и гипотетической третьей мировой войне. Состоит из 13 основных игр, последняя из которых — Call of Duty: Infinite Warfare – вышла 4 ноября 2016 года на PS4, Xbox One и ПК.