Песок посыпался

Игры, для которых прежде требовался мощный для своего времени компьютер, добрались до смартфонов и планшетов, предоставив нам прекрасную возможность вспомнить, как все было в те далекие и прекрасные времена, и убить время в ностальгическом трипе. «Лента.ру» выбрала главные игры из тех, что не нуждаются в представлении и рассказах об их достоинствах.

Planescape: Torment

Одна из лучших компьютерных ролевых игр покорила и мобильные платформы. Ее разрабатывала студия Black Isle, создавшая первые две части Fallout, и это в какой-то мере объясняет невероятную брутальность всего происходящего в Torment. Даже спустя столько лет (игра вышла в 1999 году) воспринимается она не хуже оригинальной дилогии Fallout. К тому же разработчики пока не собираются выпускать игру про «Выходца из убежища» на мобильные платформы, поэтому в Planescape: Torment можно и нужно играть всем ценителям жанра.

Игра основана на издании настольной Advanced Dungeons & Dragons и позволяет по-новому взглянуть на многие детали прародителя. Главный герой — бессмертный «Безымянный», способный, к примеру, без проблем вырвать себе глаз и потом вернуть его на место. Ко всему прочему он страдает амнезией, пытается выяснить собственное прошлое и найти источник своих феноменальных способностей.

Planescape: Torment — это олдскульная RPG, поэтому читать здесь придется чаще, чем действовать. Игра сама прямо говорит, что лучше решать все вопросы полюбовно, без применения силы. Каждый диалог приправлен философскими рассуждениями и скабрезными шутками, которые не всякому придутся по вкусу. И все же эту игру должен попробовать каждый.

Всего понемногу

Компания Take-Two Interactive, владеющая такими гигантами индустрии, как Rockstar, 2K, Firaxis и другими, давно обосновалась в App Store и «Play Маркет». Кроме проходных аркад в поддержку крупных релизов на ПК, издатель уже выпустил немало ремастеров отличнейших игр своих студий на смартфоны и планшеты.

Скриншот: Planescape: Torment 1 /2

В первую очередь речь идет о GTA 3, Vice City и San Andreas. К ним в довесок выходили Chinatown Wars вместе с Liberty City Stories. Еще от Rockstar для телефонов выпускали Max Payne и Bully. На фоне слухов об издании сиквела «GTA про школьника» смысла поиграть в первую часть еще больше.

Какое-то время в App Store была доступна Bioshock от 2K Games. Однако, не желая решать проблему совместимости игры с iOS 9, ее удалили из магазинов. К тому же работала она на удивление ужасно и тормозила даже на топовых устройствах. На данный момент из примечательных олдскульных игр студии доступна лишь Sid Meier’s Pirates!. Сей симулятор пиратов красочно описывает весь быт морского разбойника: можно совершать набеги на города, топить галеоны, фехтовать и даже пригласить на танец прекрасную даму.

BioWare

В былые времена, еще до выхода продолжений Dragon’s Age и Mass Effect: Andromeda, надпись BioWare на коробках игр гарантировала высочайшее качество продукта. На радость фанатам той самой BioWare, свободной от гендерной и расовой толерантности, компания выпустила на телефоны и планшеты свои лучшие проекты — Baldur’s Gate и Star Wars: Knights of the Old Republic.

Baldur’s Gate по праву считается одной из лучших RPG всех времен. Здесь и огромный проработанный мир, и какие-то немыслимые объемы текста, нелинейный сюжет, множество квестов, интриги... Все это есть и в ремейке, поэтому незнакомым с оригиналом игрокам Baldur’s Gate покажется слишком перегруженной и необычной.

В отношении KotOR также хочется бесконечно сыпать хвалебными эпитетами, ведь по вселенной «Звездные войны» до сих пор не вышло ничего лучше. Игроку доведется вылечиться от амнезии, познать Силу, побывать на множестве планет и выполнить множество интересных заданий. Эта игра понравится неофитам больше, чем Baldur’s Gate. После нее становится понятно, с чего начиналось создание Mass Effect.

Герои Меча и Магии III

Наверное, нет другой такой игры, в которой русский геймер проводил бы столько сотен часов. Вокруг ремейка «Героев» ходило много легенд. Говаривали, что разработчики утратили код игры, поэтому порт на планшеты мог никогда и не выйти. Однако в 2015 году это все же свершилось, и результат получился не таким однозначным. Да, в ремастер перенесены даже такие незначительные аспекты, как возможность поменять цвет интерфейса, а геймплей остался все таким же, однако есть несколько «но».

Скриншот: Star Wars: Knights of the Old Republic 1 /2

Самые значительные изменения по сравнению с оригиналом 1999 года заключаются в подросшем разрешении игры. Вместо 800 на 600 пикселей она работает в 1920 на 1080. Но нельзя сказать, что игра выглядит разительно лучше.

При этом в ремейк не стали добавлять генератор карт и дополнения. Порой игра некорректно распознает нажатия и по непонятным причинам лагает. К тому же, чтобы не сильно заморачиваться, в Ubisoft решили не менять размер интерфейса и на маленьких планшетах текст просто нечитабельный. Однако несмотря на все недочеты, это все те же «Герои», в которых все также приятно поиграть несколько часов и вспомнить молодость.

Fahrenhit: Indigo Prophecy

Fahrenhit в 2005 году стала настоящим открытием и, по сути, создала новый жанр. Именно с этой игры начался путь Quantic Dream и ее главы и сценариста Дэвида Кейджа на ниве интерактивного кино. Эта студия выпустила Heavy Rain, Beyond: Two Souls, а на подходе Detroit: Become Human.

Скриншот: Fahrenhit: Indigo Prophecy 1 /2

Формально Fahrenhit можно отнести к жанру квестов, но все действие больше напоминает лихо закрученный триллер, где игрок в переживает историю главного героя. Нелинейность игры поражает даже сейчас, а каждое решение влечет за собой неожиданное последствие, влияющее на весь сюжет.

Здесь нечего добавить, поскольку эта игра повлияла не только на свой довольно специфичный жанр, но и на геймдев в целом. Портом занималась Aspyr Media, которая уже делала ремастер KotOR для мобильных устройств, поэтому работает Fahrenhit очень хорошо. Игра получила улучшенные текстуры и повышенное разрешение, а также полную поддержку геймпадов. Некоторых оттолкнет разве что отсутствие русской локализации.

Cибирь

То, что третья часть истории Кейт Уолкер получилась ужасной, не отменяет достоинств первых двух игр серии. Это один из самых ярких представителей эпохи point-n-click квестов: длинные и насыщенные диалоги резко сменяются нетривиальными задачами, а большую часть времени нужно просто бездумно ходить в поисках решения.

Необходимо признать — «Сибирь» очень нетороплива, поэтому играть в нее нужно запойно и по несколько часов за сессию. За это время игроку предстоит прочитать кучу записок, дневников, факсов и много, слишком много ходить. В итоге на прохождение уйдет в лучшем случае неделя — за пару вечеров тут не отделаться.

Планшеты с сенсорными экранами словно создавались для квестов, поэтому и портировать их не составляет проблем. Благодаря этому играть в «Сибирь» можно с максимальным комфортом. К тому же силами издателя в игру перенесли и русскую локализацию, что большая редкость.

Carmageddon

Вся прелесть старых игр в том, что их создатели никак себя не ограничивали, постоянно экспериментировали и бросали вызов обществу. Один из самых громких вызовов — Carmageddon, выпущенная никому не известной командой. В этой игре не просто можно было давить людей — это провозглашалось целью Carmageddon. Как раз благодаря шумихе, поднятой гражданскими активистами всех мастей, игра и завоевала популярность.

Скриншот: Carmageddon 1 /2

Сейчас же она мало заинтересует даже любителей поностальгировать. Но именно за счет этого духа свободы и безбашенности, царившей в игровой индустрии 90-х, она достойна внимания. Бесспорно, проектов с жестокостью можно вспомнить великое множество, но таких гонок, как в Carmageddon, не было и, похоже, не будет.

Достойнейшие из достойных

Львиная доля старых компьютерных игр, портированных на планшеты и смартфоны, приходится на квесты. Их вышло так много, что рассказать обо всех в одной статье просто невозможно.

Это такие культовые проекты, как The Last Express, Broken Sword, The Longest Journey, Myst, The Secret of Monkey Island, Another World — список можно продолжать бесконечно. В общем, любителям квестов есть где разгуляться, тем более, как уже было сказано, играть в них на планшетах — одно удовольствие.

Фанатам 8-битных и 16-битных приставок отрадно будет узнать, что многие известные игры также доступны для покупки. Причем для этого не нужно никаких «танцев с бубном» вокруг эмуляторов и все прочего. Из самых заметных в свое время выходили Earthworm Jim, Battle City, Sonic CD, Streets of Rage и DuckTales.

Скриншот: The Last Express 1 /2

Не обошли стороной и любителей классических трехмерных шутеров вроде Wolfenstein 3D, Doom и Duke Nukem. Но самым приятным для фанатов станет полноценный HD-ремейк той самой двухмерной Prince of Persia.