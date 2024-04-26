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17:44, 26 апреля 2024Ценности

Решетова ответила на слухи о пластике и раскрыла секреты красоты

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила на слухи о пластике и раскрыла секреты своей красоты. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в белой майке, джинсах и черной куртке. Она распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза. При этом звезда продемонстрировала вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, какие уколы она делает для четкого контура лица.

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Модель заявила, что не прибегает к косметологическим процедурам. «Никаких [уколов]. И надеюсь, еще много лет не буду! Четкий контур — это гены плюс спорт и правильное отношение к питанию», — объяснила она.

Ранее в апреле Решетова высказала свое мнение по поводу фото в белье и бикини. По словам знаменитости, сейчас ей некомфортно иметь такие фото у себя в профиле по морально-этическим и религиозным соображениям.

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      Екатерина Ештокина
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