Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:19, 21 февраля 2024Ценности

Решетова высказала свое мнение по поводу фото в белье и бикини

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова высказала свое мнение по поводу публикации фотографий в откровенных образах. Своими мыслями она поделилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица ответила на вопрос одного из подписчиков о том, почему она перестала размещать снимки в нижнем белье и бикини. По словам знаменитости, сейчас ей некомфортно иметь такие фото у себя в профиле по морально-этическим и религиозным соображениям. «Потому что у меня сейчас нет такой потребности. Выбор каждого», — заявила она.

В январе Решетова показала новые фото, и фанаты оценили ее внешность словами «уменьшилась вдвое». Она позировала перед камерой в черном комбинезоне с пуговицами. При этом в декабре 2023 года знаменитость рассказала о похудении. Модель заявила, что весит 57 килограммов и это ее минимальный вес за последние несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Глыба льда рухнула на девушку в центре Москвы

      Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

      Барсук превратил дом семьи в «фильм ужасов» и нанес ущерб на 234 тысячи рублей

      В Германии вступление Украины в ЕС сравнили с морковкой для осла

      Названа подходящая для каждого физического нагрузка

      Зендея и Тимоти Шаламе появились на публике в парных нарядах

      Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ

      Цыгане в Закарпатской области Украины избили сотрудника военкомата

      Актер Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше