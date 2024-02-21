Решетова высказала свое мнение по поводу фото в белье и бикини

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова высказала свое мнение по поводу публикации фотографий в откровенных образах. Своими мыслями она поделилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица ответила на вопрос одного из подписчиков о том, почему она перестала размещать снимки в нижнем белье и бикини. По словам знаменитости, сейчас ей некомфортно иметь такие фото у себя в профиле по морально-этическим и религиозным соображениям. «Потому что у меня сейчас нет такой потребности. Выбор каждого», — заявила она.

В январе Решетова показала новые фото, и фанаты оценили ее внешность словами «уменьшилась вдвое». Она позировала перед камерой в черном комбинезоне с пуговицами. При этом в декабре 2023 года знаменитость рассказала о похудении. Модель заявила, что весит 57 килограммов и это ее минимальный вес за последние несколько лет.