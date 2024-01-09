Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:19, 9 января 2024Ценности

Фанаты оценили внешность Решетовой на новых фото словами «уменьшилась вдвое»

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала новые фото. Фанаты оценили ее внешность словами «уменьшилась вдвое». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица посетила филиал Лувра в Абу-Даби, сделав снимки в его стенах. Так, она позировала перед камерой в черном комбинезоне с пуговицами cпереди. Кроме того, у Решетовой была сумка в тон и очки в массивной оправе.

Пользователи сети высказали свое мнение о снимках в комментариях: «Зачем так похудела, уже исчезнешь скоро. Это некрасиво», «"Оземпик", наверное», «От Насти остался только лоб», «Анастасия будто уменьшилась вдвое».

В декабре Анастасия Решетова рассказала о похудении. Модель заявила, что весит 57 килограммов, и это ее минимальный вес за последние несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу отчитался о ходе СВО. Как будут действовать российские войска в 2024 году?

      Раскрыты технические характеристики российских планирующих бомб

      На Украине мобилизованный расстрелял офицера и покончил с собой

      В Москве появится турецкая IKEA

      Обвиненного в расправе над дочерью россиянина реабилитировали

      Многодетная москвичка лишилась жилья и попала в психбольницу после тренингов

      Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе

      Киркоров вызвал интерес судебных приставов

      Россиянин пять раз пытался украсть мандарин из супермаркета и попался

      Крупнейший покупатель российской нефти запустил добычу на новом месторождении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости