Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла свой вес и рассказала о похудении. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица ответила в сторис на вопрос одного из подписчиков, сколько она в настоящий момент весит. «57 килограммов. Это самый минимальный вес за последние несколько лет», — призналась девушка.

Кроме того, знаменитость назвала причину, благодаря которой ей удалось избавиться от лишних килограммов. «Я просто забываю ужинать», — объяснила она.

В октябре Анастасию Решетову уличили в копировании новой девушки Тимати — Валентины Ивановой. Тогда манекенщица показала новую прическу — ей отстригли челку и сделали каре, которые уложили небрежными кудрями. Подписчики обратили внимание на другую деталь на снимке. По мнению поклонников, Решетова скопировала образ Ивановой, а именно короткую стрижку.