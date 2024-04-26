В России обнаружили новый вид птиц

В Хабаровском крае ученые обнаружили обитающего в Китае серого чибиса

Российские ученые обнаружили новый вид птиц. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

В Джугджурском заповеднике, расположенном в Хабаровском крае, заметили серого чибиса, который отличается от обычного отсутствием хохолка. Кроме того, он имеет длинные желтые ноги, более узкую вершину крыла, клюв с черным концом и серый капюшон на шее, ограниченный по груди черной полосой.

Известно, что данный вид птиц обитает в рисовых полях северо-восточного Китая и Японии. При этом отмечается, что их изредка можно увидеть на юге Дальнего Востока, а также в Приморье и на юге Сахалина.

Ранее сообщалось, что в деревне Малая Ченчерь Казанского района Тюменской области обнаружили редкую для этих мест рыбу. По мнению местных жителей, амурского вьюна могло принести паводком из Казахстана.

