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17:50, 26 апреля 2024Путешествия

Авиакомпания пожизненно забанила пассажира за домогательства на борту

Jet2 пожизненно забанила британца за домогательства к экипажу во время полета

Фото: Andrew Mccaren / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Авиакомпания Jet2 пожизненно забанила пассажира за домогательства к членам экипажа на борту самолета. Об этом пишет Liverpool Echo.

Уточняется, что 40-летнего британца арестовали сразу же после того, как лайнер, летевший из Ливерпуля, приземлился в аэропорту Аликанте в Испании в субботу, 20 апреля. Представитель Гражданской гвардии этой страны сообщил, что туриста подозревают в «неуместных прикосновениях» и угрозах бортпроводникам.

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Сотрудник перевозчика подтвердил факт инцидента. «Мы придерживаемся подхода нулевой терпимости к деструктивному поведению пассажиров», — добавил он.

В декабре 2023 года пассажир рейса авиакомпании Air France во время полета массировал бедро 16-летней попутчицы и был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах. Ему пригрозили двумя годами тюремного заключения.

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      Марина Черняк
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