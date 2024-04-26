Авиакомпания пожизненно забанила пассажира за домогательства на борту

Jet2 пожизненно забанила британца за домогательства к экипажу во время полета

Авиакомпания Jet2 пожизненно забанила пассажира за домогательства к членам экипажа на борту самолета. Об этом пишет Liverpool Echo.

Уточняется, что 40-летнего британца арестовали сразу же после того, как лайнер, летевший из Ливерпуля, приземлился в аэропорту Аликанте в Испании в субботу, 20 апреля. Представитель Гражданской гвардии этой страны сообщил, что туриста подозревают в «неуместных прикосновениях» и угрозах бортпроводникам.

Сотрудник перевозчика подтвердил факт инцидента. «Мы придерживаемся подхода нулевой терпимости к деструктивному поведению пассажиров», — добавил он.

В декабре 2023 года пассажир рейса авиакомпании Air France во время полета массировал бедро 16-летней попутчицы и был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах. Ему пригрозили двумя годами тюремного заключения.