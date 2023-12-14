Пассажир массировал бедро 16-летней попутчицы во время полета и был арестован

Пассажир рейса Париж — Сиэтл массировал бедро попутчицы и был арестован

Пассажир рейса авиакомпании Air France Париж — Сиэтл во время полета массировал бедро 16-летней попутчицы и был арестован по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание The News Tribune.

Уточняется, что инцидент произошел еще в 2022 году, однако суд признал мужчину виновным только 12 декабря 2023 года. По данным прокуратуры, ему грозит до двух лет тюремного заключения.

В источнике говорится, что 35-летний Милан Эдвард Юркович (Milan Edward Jurkovic) из Сиэтла сразу после взлета самолета заговорил с 16-летней попутчицей и предложил ей конфеты. В материалах суда указано, что через несколько часов американец начал массировать бедро подростка под одеялом. Прокуроры утверждают, что девочка была шокирована и «застыла от страха», но позже все же обратилась за помощью к одноклассникам и сопровождающему, который поменялся с ней местами.

В протоколе судебного разбирательства также написано, что после того, как самолет приземлился в международном аэропорту Сиэтл-Такома, Юркович дважды спросил стюардессу, может ли он покинуть самолет через черный ход. Несколько месяцев спустя мужчине предъявили обвинения и арестовали.

Ранее маршала США арестовали за домогательства к попутчице в самолете. Во время полета мужчина напился и начал «неуместно прикасаться» к пассажирке.

