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11:33, 7 декабря 2023Путешествия

Маршал США напился в самолете и начал домогаться попутчицы

NBC New York: маршала США арестовали за домогательства к попутчице в самолете

Фото: Mario Tama / Getty Images

Маршала США арестовали за домогательства к попутчице в самолете. Об этом пишет NBC New York.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе Delta Airlines из Нью-Йорка в Лондон. 39-летний чиновник направлялся в столицу Великобритании для помощи в экстрадиции обвиняемого по уголовному делу.

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Издание сообщает, что во время полета мужчина напился и начал «неуместно прикасаться» к попутчице, которая пожаловалась членам экипажа на домогательства. Представитель авиакомпании подтвердил информацию об инциденте и добавил, что после приземления борт встретили правоохранительные органы.

Представитель Службы маршалов США признал, что их сотрудник во время полета «демонстрировал неподобающее поведение». Он также подчеркнул, что ведомство сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании для расследования произошедшего.

Ранее другого пассажира самолета арестовали после того, как попутчица пожаловалась в полицию на его неприемлемое поведение во время полета. Инцидент произошел 6 ноября на рейсе европейской авиакомпании Lufthansa из Франкфурта (Германия) в Бангалор (Индия).

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      Марина Черняк
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