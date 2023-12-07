Маршал США напился в самолете и начал домогаться попутчицы

NBC New York: маршала США арестовали за домогательства к попутчице в самолете

Маршала США арестовали за домогательства к попутчице в самолете. Об этом пишет NBC New York.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе Delta Airlines из Нью-Йорка в Лондон. 39-летний чиновник направлялся в столицу Великобритании для помощи в экстрадиции обвиняемого по уголовному делу.

Издание сообщает, что во время полета мужчина напился и начал «неуместно прикасаться» к попутчице, которая пожаловалась членам экипажа на домогательства. Представитель авиакомпании подтвердил информацию об инциденте и добавил, что после приземления борт встретили правоохранительные органы.

Представитель Службы маршалов США признал, что их сотрудник во время полета «демонстрировал неподобающее поведение». Он также подчеркнул, что ведомство сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании для расследования произошедшего.

Ранее другого пассажира самолета арестовали после того, как попутчица пожаловалась в полицию на его неприемлемое поведение во время полета. Инцидент произошел 6 ноября на рейсе европейской авиакомпании Lufthansa из Франкфурта (Германия) в Бангалор (Индия).

