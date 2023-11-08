Пассажира самолета арестовали за «неуместные прикосновения» к попутчице

Пассажирка Lufthansa пожаловалась в полицию на прикоснувшегося к ней попутчика

Пассажира самолета арестовали после того, как попутчица пожаловалась в полицию на его неприемлемое поведение во время полета. Подробности истории сообщает издание The Hindu.

По данным источника, инцидент произошел 6 ноября на рейсе европейской авиакомпании Lufthansa из Франкфурта (Германия) в Бангалор (Индия). Уточняется, что 52-летний программист Шанкаранарайан Ренганатан из США летел в одиночку на семейное торжество.

Попутчица Ренганатана, имя которой не называется, призналась, что он «неуместно» к ней прикасался. Женщина рассказала о произошедшем бортпроводникам и попросила пересадить ее в другое кресло.

Как пишет The Hindu, после приземления в Бангалоре потерпевшая сразу же написала заявление в полицию, которая арестовала программиста. Известно, что позже его выпустили под залог. Житель США отверг все обвинения и заявил, что дотронулся до попутчицы случайно.

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