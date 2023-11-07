80-летний россиянин домогался ребенка на рейсе в Петербург

Mash на Мойке: пенсионер из Сургута домогался девочки на рейсе в Петербург

Пенсионер из Сургута домогался девятилетней девочки на рейсе в Санкт-Петербург. Злоумышленник объявлен в розыск, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, 80-летний россиянин узнал, что сидевший рядом с ним ребенок летел без родителей. Он представился несовершеннолетней массажистом и предложил свои услуги бесплатно, после чего насильно делал ей массаж на протяжении всего полета.

По прибытии в Петербург девочка рассказала о случившемся отцу. Мужчина обратился в полицию, теперь злоумышленника разыскивают.

Как пишет канал, пенсионера зовут Каримбой. В социальных сетях он проявляет интерес к знакомствам и активно ищет пару через приложения.

Ранее в Ленинградской области задержали 35-летнего мужчину, который приставал к шестилетней девочке, когда присматривал за ней по просьбе родителей. Выяснилось, что ранее его также судили за наркотики.