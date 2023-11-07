В российском регионе задержали мужчину за приставания к маленькой девочке

В Ленобласти задержали мужчину, домогавшегося 6-летней дочери его соседей

В Ленинградской области 35-летний мужчина приставал к шестилетней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, в поселке Первомайское Выборгского района родители детей четырех и шести оставили малышей с соседом. Однако потом дочь пары рассказала, что мужчина домогался ее. Семья обратилась в полицию.

Вскоре россиянина задержали. Он признал свою вину. Отмечается, что ранее фигуранта судили за наркотики. Теперь возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее стало известно, что в Мурманской области суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима местного жителя, который изнасиловал восьмилетнего сына своей знакомой, а затем расправился с ним.