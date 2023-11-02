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20:02, 2 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к 24 годам колонии за изнасилование мальчика

В Мурманской области суд приговорил к 24 годам колонии мужчину за изнасилование

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Мурманской области суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима местного жителя, который изнасиловал восьмилетнего сына своей знакомой, а потом расправился с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он с решением суда не согласился. Во время следствия обвиняемый давал ложные показания и выдвигал различные версии о своей непричастности.

1 июля 2022 года осужденный пришел в квартиру мальчика и мамы в Мончегорске, где сначала изнасиловал ребенка, а потом расправился с ним. В тот же день мальчика обнаружила мама.

Ранее в Салехарде 35-летнего мужчину осудили на шесть лет за надругательство над пожилой женщиной.

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      Варвара Митина
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