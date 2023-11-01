Россиянин изнасиловал пожилую женщину и получил шесть лет колонии

В ЯНАО осудили мужчину за изнасилование пожилой незнакомки после помощи с сумкой

В Салехарде 35-летнего мужчину осудили на шесть лет за надругательство над пожилой женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, в мае фигурант помог незнакомке донести тяжелую сумку до дома. Женщина предложила помощнику зайти и выпить с ней. Во время застолья россиянин напал на хозяйку квартиры, избил ее и изнасиловал.

Ранее в Москве 43-летний мужчина изнасиловал женщину в санитарной комнате.