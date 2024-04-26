В Молдавии ввели голосование по почте

Парламент Молдавии принял закон о почтовом голосовании на выборах

Парламент Молдавии принял закон о почтовом голосовании на выборах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте законодательного органа страны.

Закон предполагает введение голосования по почте для живущих за рубежом граждан Молдавии. Первоначально право голосовать по почте должны были получить только живущие в США и Канаде граждане, ко второму чтению в список включили также Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию.

«Голосование по почте будет невозможно в странах, где не соблюдаются международные стандарты проведения свободных и справедливых выборов», — утверждается в сообщении. В свою очередь, оппозиция обвинила правящую Партию действия и солдиарности в намерении сфальсифицировать таким образом результаты предстоящих осенью президентских выборов.

19 апреля спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что выборы президента пройдут вместе с референдумом о вступлении в ЕС 20 октября.