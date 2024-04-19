В Молдавии выборы президента проведут вместе с референдумом о вступлении в ЕС

Гросу: выборы президента Молдавии пройдут в день референдума о вступлении в ЕС

В Молдавии захотели провести выборы президента страны и референдум о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС) в один день. Об этом рассказал спикер парламента страны Игорь Гросу, передает ТАСС.

«Парламент сейчас готовит все необходимые ходатайства для установления даты референдума и президентских выборов на 20 октября 2024 года», — уточнил Гросу.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала дату проведения референдума о членстве страны в ЕС. По словам главы государства, в рамках голосования, которое пройдет 20 октября, граждане должны будут ответить на вопрос, поддерживают ли они вступление республики в Европейский союз.

От присоединения Молдавии к ЕС любой ценой предостерег экс-премьер республики Ион Кику. Он отметил, что проводить голосование за евроинтеграцию стоит только при оглашении всех ее условий.