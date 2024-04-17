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14:28, 17 апреля 2024Бывший СССР

Молдавию предостерегли от вступления в ЕС любой ценой

Кику заявил об очень больших рисках вступления Молдавии в ЕС любой ценой
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Вступление Молдавии в Евросоюз (ЕС) несет за собой очень большие риски. Об этом в эфире телеканала Rlive заявил экс-премьер республики Ион Кику.

По его словам, проведение референдума о вступлении Молдавии в ЕС означает появление в конституции республики «названия, которое оставляет на усмотрение большинства простые решения, законы, которые влияют на суверенитет страны». Кику добавил, что голосование за евроинтеграцию необходимо проводить, только когда известны ее условия.

«Любой ценой вступать куда-то мы не собираемся», — подытожил экс-премьер.

Референдум о присоединении Молдавии к Евросоюзу планируется провести 20 октября текущего года. Об этом заявила президент страны Майя Санду. По ее словам, граждане должны будут ответить на вопрос, поддерживают ли они вступление республики в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от евроинтеграции. В соответствии с появившимся на сайте администрации президента страны законопроектом вступление в ЕС может быть объявлено единственно возможным курсом республики.

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      Екатерина Грищенко
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