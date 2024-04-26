У вождя коренных народов при посадке в самолет отобрали священный головной убор

У вождя коренных народов Канады отобрали головной убор на рейсе Air Canada

У главы Ассамблеи коренных народов Канады при посадке в самолет отобрали головной убор с орлиными перьями, который считается священным. Подробностями истории поделилось издание CBS News.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе авиакомпании Air Canada в Монреаль. Вождь коренных народов Синди Вудхаус Непинак пожаловалась на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что перед вылетом члены экипажа попросили ее снять головной убор и положить его в мешок, который затем отправят в хранилище для грузов.

«Air Canada нужен протокол для представителей первых народов, чтобы нас не преследовали за наши священные предметы. Нашим головным уборам не место в [мусорных] мешках авиакомпаний», — возмутилась пассажирка.

Вудхаус Непинак также добавила, что обычно она путешествует с головным убором на коленях или в ручной клади.

Представители перевозчика, в свою очередь, заверили, что Air Canada будет пересматривать свою политику после этого «прискорбного инцидента». Федеральный министр транспорта Пабло Родригес также заявил, что произошедшее неприемлемо и что правительство ожидает от авиакомпании уважительного отношения к клиентам из числа коренных народов.

Как пишет издание, Вудхаус Непинак относится к Первой нации Пинаймутанг. Она была избрана национальным вождем в декабре 2023 года.

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