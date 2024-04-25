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18:20, 25 апреля 2024Путешествия

Сотрудник аэропорта вылил лекарство ребенка с аллергией при посадке в самолет

Mirror: сотрудник аэропорта Манчестера вылил лекарство ребенка с аллергией

Фото: Jon Super / Xinhua / Globallookpress.com

Британка раскритиковала аэропорт Манчестера после того, как его сотрудник конфисковал у ее ребенка лекарство от аллергии. Историей поделилось издание Mirror.

44-летняя Эмма Уэйкфилд рассказала, что ее 14-летний сын Бен, страдающий аллергией на арахис, отправился в школьную поездку в Италию. Следуя указаниям авиагавани, женщина упаковала его медикаменты в ручную кладь и багаж, приложив рецепт от врача и план лечения. Однако во время досмотра перед посадкой в самолет работник службы безопасности забрал у мальчика жидкое лекарство и вылил его, не посоветовавшись с сопровождавшим его учителем.

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«Это решение могло иметь трагические последствия. Бен сел на рейс без всех необходимых ему препаратов и подвергся риску», — возмутилась Уэйкфилд. Она добавила, что за время путешествия подростку все же понадобилось лекарство, поэтому второй комплект в чемодане оказался не лишним. Женщина подала жалобу руководству аэропорта.

Авиакомпания British Airways сняла с рейса семью из шести человек из-зя тяжелой аллергии ребенка на орехи. Перевозчик сначала пообещал соблюсти меры безопасности на борту, но перед взлетом пассажиры увидели в меню креветки с кешью.

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      Мария Борисова
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