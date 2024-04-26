Эминем анонсировал новый альбом под названием The Death of Slim Shady

Американский хип-хоп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс, выступающий под псевдонимом Эминем, анонсировал новый альбом под названием The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). Об этом пишет Variety.

12-я пластинка артиста должна выйти летом 2024 года. Исполнитель поделился трейлером альбома, снятом в стиле тру-крайм-телешоу. В видео обсуждается уход из жизни темного альтер-эго Эминема Слима Шейди (Slim Shady).

«Из‑за его сложных и часто критикуемых рифм, у Слима Шейди было достаточно врагов», — говорит герой ролика. В трейлере также появляется рэпер 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон).

Ранее Эминем отпраздновал 16 лет трезвости. Рэпер опубликовал фотографию жетона, который ему вручили в честь того, что на протяжении последних 16 лет он не употреблял алкоголь и наркотические вещества.