Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:19, 22 апреля 2024Культура

Эминем отпраздновал 16 лет без употребления наркотиков и алкоголя

Эминем отпраздновал 16 лет без употребления алкоголя и наркотических веществ

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский хип-хоп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс, выступающий под псевдонимом Эминем, отпраздновал 16 лет трезвости. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рэпер опубликовал фотографию жетона, который ему вручили в честь того, что на протяжении последних 16 лет он не употреблял алкоголь и наркотические вещества. На жетоне написаны следующие слова — «единство», «служба» и «восстановление». Поклонники артиста поддержали его в комментариях. Старший брат исполнителя также отреагировал на пост, назвав Эминема великим наставником.

В начале 2000-х артист пристрастился к запрещенным веществам и спиртному. В период зависимости рэпер весил более ста килограммов, так как заедал проблемы с желудком, которые развились на фоне употребления веществ. В 2007 году Эминему чудом удалось выжить после передозировки, и он принял решение пройти лечение в реабилитационном центре.

После выхода из клиники Эминем начал бегать и заниматься физическими упражнениями, чтобы сбросить вес.

Ранее американская актриса Дрю Бэрримор прокомментировала тот факт, что в 13 лет она прошла лечение в реабилитационном центре зависимости от психотропных веществ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине исчез предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков». Бывшего полковника ВСУ могли похитить

      Россиян предупредили о содержащих яд весенних грибах

      Акула-людоед набросилась на поймавшего ее подростка и прокусила ему ногу

      «Барселона» пригрозила требованием переиграть матч с «Реалом»

      Бандеру захотели перезахоронить на военном кладбище под Киевом

      Похудевшая на 38 килограммов певица ответила на слухи о приеме «Оземпика»

      Генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине

      Эминем отпраздновал 16 лет без употребления наркотиков и алкоголя

      На Западе назвали возможные задачи европейских военных на Украине

      Названо самое переоцененное западное оружие у ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше