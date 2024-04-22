Эминем отпраздновал 16 лет без употребления наркотиков и алкоголя

Эминем отпраздновал 16 лет без употребления алкоголя и наркотических веществ

Американский хип-хоп-исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс, выступающий под псевдонимом Эминем, отпраздновал 16 лет трезвости. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рэпер опубликовал фотографию жетона, который ему вручили в честь того, что на протяжении последних 16 лет он не употреблял алкоголь и наркотические вещества. На жетоне написаны следующие слова — «единство», «служба» и «восстановление». Поклонники артиста поддержали его в комментариях. Старший брат исполнителя также отреагировал на пост, назвав Эминема великим наставником.

В начале 2000-х артист пристрастился к запрещенным веществам и спиртному. В период зависимости рэпер весил более ста килограммов, так как заедал проблемы с желудком, которые развились на фоне употребления веществ. В 2007 году Эминему чудом удалось выжить после передозировки, и он принял решение пройти лечение в реабилитационном центре.

После выхода из клиники Эминем начал бегать и заниматься физическими упражнениями, чтобы сбросить вес.

Ранее американская актриса Дрю Бэрримор прокомментировала тот факт, что в 13 лет она прошла лечение в реабилитационном центре зависимости от психотропных веществ.