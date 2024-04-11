Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:56, 11 апреля 2024Культура

Дрю Бэрримор прокомментировала свое лечение зависимости в рехабе в 13 лет

Дрю Бэрримор призналась, что ее вдохновляет история ее лечения в рехабе в 13 лет

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская актриса Дрю Бэрримор прокомментировала тот факт, что в 13 лет она прошла лечение в реабилитационном центре зависимости от психотропных веществ. О том, что ее вдохновляет история ее лечения в рехабе, знаменитость сообщила в интервью People.

По словам артистки, она не жалеет о том, что ранее публично поделилась своей историей: Бэрримор начала употреблять алкоголь в возрасте 10 лет, наркотики — в возрасте 12 лет. Она назвала историю своего становления поучительной, а также предположила, что подобные факты из ее жизни могут помочь родителям воспитывать своих детей.

Актриса назвала пережитое «чрезвычайно позитивным опытом», благодаря которому сейчас она не чувствует себя потерянной. Она призналась, что намного тяжелее ей было переживать развод с третьем мужем Уиллом Копельманом и остаться одной с двумя детьми.

Даже если вам кажется, что вы уже достигли дна или переживаете самый трудный момент в своей жизни, это может быть не так. Потом может случиться что-нибудь еще хуже, и это нормально. Я знаю, что чувствую себя намного лучше, если кто-то делится своей историей, это заставляет меня чувствовать себя гораздо менее одиноко

Дрю Бэрримор

Ранее стало известно, что Комитет Государственной Думы по здравоохранению определил условия, при которых упоминания наркотических веществ в литературе, кино, сериалах, музыке и других видах искусства не подпадут под пропаганду.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

      ФСБ задержала желающего воевать на стороне Украины россиянина

      На Западе заявили об ужасе ВСУ перед российскими фугасными бомбами

      Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

      Уехавшая из России телеведущая порадовалась отсутствию поводов для возвращения

      Трампа уличили в желании разделить НАТО на две части

      ФБР обеспокоилось терактом в США после трагедии в «Крокус Сити Холле»

      Посол ЕС раскритиковал грузинский закон об иноагентах

      Жену российского блогера Портнягина отпустили из здания СК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше