Сцены с наркотиками в кино не подпадут под пропаганду при указании их вреда

Сцены с наркотиками в фильмах не подпадут под пропаганду при упоминании их вреда

Комитет Государственной Думы по здравоохранению определил условия, при которых упоминание наркотических веществ в литературе, кино, сериалах, музыке и других видах искусства не подпадут под пропаганду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ о принятых комитетом поправках ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды оборота наркотиков.

Отмечается, что демонстрация запрещенных веществ допускается при упоминании административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за незаконное культивирование наркосодержащих растений.

Кроме того, в пометке должна содержаться информация о вреде наркотических веществ и последствиях их употребления. При этом в произведениях не могут упоминаться способы и методы разработки, демонстрация изготовления и использования наркотиков, а также информация о местах их приобретения.

Законопроект был предложен правительством и принят Госдумой в первом чтении в мае 2023 года. Работа над поправками к нему была проведена совместно с министерством внутренних дел России, правовым управлением Госдумы и аппаратом комитета по здравоохранению.

Ранее Зюзинский суд Москвы назначил штраф рэперу Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) за пропаганду наркотиков в интернете.