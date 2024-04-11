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10:14, 11 апреля 2024Культура

Сцены с наркотиками в кино не подпадут под пропаганду при указании их вреда

Сцены с наркотиками в фильмах не подпадут под пропаганду при упоминании их вреда

Фото: Jake Hills / Unsplash

Комитет Государственной Думы по здравоохранению определил условия, при которых упоминание наркотических веществ в литературе, кино, сериалах, музыке и других видах искусства не подпадут под пропаганду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ о принятых комитетом поправках ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды оборота наркотиков.

Отмечается, что демонстрация запрещенных веществ допускается при упоминании административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за незаконное культивирование наркосодержащих растений.

Кроме того, в пометке должна содержаться информация о вреде наркотических веществ и последствиях их употребления. При этом в произведениях не могут упоминаться способы и методы разработки, демонстрация изготовления и использования наркотиков, а также информация о местах их приобретения.

Законопроект был предложен правительством и принят Госдумой в первом чтении в мае 2023 года. Работа над поправками к нему была проведена совместно с министерством внутренних дел России, правовым управлением Госдумы и аппаратом комитета по здравоохранению.

Ранее Зюзинский суд Москвы назначил штраф рэперу Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) за пропаганду наркотиков в интернете.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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