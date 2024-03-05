Рэпера Big Baby Tape оштрафовали за пропаганду наркотиков

Рэпера Big Baby Tape оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы назначил штраф рэперу Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет ТАСС.

Артиста признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ. В суде сообщили, что рэперу был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Смольнинский суд Петербурга рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в отношении российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев). Артист получил судебное предупреждение за песню «Секс. Деньги. Наркотики», которую он исполнил на концерте в «Гигант Холл» в 2023 году.