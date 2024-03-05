Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:28, 5 марта 2024Культура

Рэпера Big Baby Tape оштрафовали за пропаганду наркотиков

Рэпера Big Baby Tape оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Зюзинский суд Москвы назначил штраф рэперу Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет ТАСС.

Артиста признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ. В суде сообщили, что рэперу был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Смольнинский суд Петербурга рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в отношении российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев). Артист получил судебное предупреждение за песню «Секс. Деньги. Наркотики», которую он исполнил на концерте в «Гигант Холл» в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      В Азербайджане раскрыли судьбу заблудившегося армянского военного

      Российская экспедиция нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Россиянам предрекли сокращение рабочего времени

      Госдолг Китая рекордно вырос

      Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на фронте

      В Минобороны России рассказали о досрочном голосовании в зоне СВО

      Мария Шарапова появилась в пижаме на Неделе моды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше