Scally Milano получил судебное предупреждение за песню «Секс. Деньги. Наркотики»

Суд вынес предупреждение рэперу Scally Milano за песню «Секс. Деньги. Наркотики»

Смольнинский суд Петербурга рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в отношении российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Артист получил судебное предупреждение за песню «Секс. Деньги. Наркотики», которую он исполнил на концерте в «Гигант Холл» в 2023 году. В ходе заседания представитель Дмитриева заявил, что музыкант раскаивается и уже опубликовал заявление о «намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики».

Суд рассматривал дело о правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров»). Однако рэпера не стали привлекать к ответственности после заверений его представителя в том, что Дмитриев, «осознавая свою ответственность перед неокрепшими умами своей молодой аудитории, сознательно очищает свое творчество от опасной информации».

Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет России отозвать проверку в отношении Scally Milano, так как он «отредактировал свои произведения» и убрал упоминание наркотических веществ в треках.