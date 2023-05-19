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16:24, 19 мая 2023Культура

Мизулина попросила СК не проверять рэпера Scally Milano на пропаганду наркотиков

Екатерина Мизулина попросила СК не проверять рэпера Scally Milano на пропаганду наркотиков

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обратилась к Следственному комитету России (СКР) с просьбой отозвать проверку в отношении российского хип-хоп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов) на пропаганду запрещенных веществ.

По словам Мизулиной, рэпер «отредактировал свои произведения» и убрал упоминание наркотических веществ в треках. «Мы попросили Следственный комитет не проводить проверку по факту пропаганды наркотиков либо склонения к употреблению данных веществ. В случае если проверка проводится, попросили следователей учесть данные положительные шаги исполнителя», — написала глава ЛБИ.

Ранее Scally Milano пообещал оказать помощь пятерым подросткам, которые были задержаны после его концерта в Санкт-Петербурге в нетрезвом виде.

24 апреля депутат Государственной Думы Михаил Романов направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину депутатский запрос с просьбой взять под личный контроль проверку многочисленных нарушений, которые, по данным свидетелей, имели место на концерте артиста в концертном зале «Гигант-Холл» 22 апреля в Санкт-Петербурге.

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Варвара Кошечкина
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