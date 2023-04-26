Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:42, 26 апреля 2023Культура

Рэпер Scally Milano пообещал помочь задержанным на его концерте подросткам

Scally Milano пообещал помочь задержанным в нетрезвом виде на его концерте подросткам

Фото: Страница Scally Milano во «ВКонтакте»

Российский хип-хоп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов) пообещал оказать помощь пятерым подросткам, которые были задержаны после его концерта в Санкт-Петербурге в нетрезвом виде. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом Shot.

Рэпер заявил, что окажет молодым людям и психологическую, и иную поддержку, а также подтвердил, что его выступление, запланированное на 28 апреля в Москве, отменено.

Ранее стало известно, что музыкант покинул Россию после сорванного концерта в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что рэпер улетел в Дубай после того, как с его выступления в Петербурге полиция увезла в участок пятерых пьяных подростков, а также возбудила уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

24 апреля депутат Государственной Думы Михаил Романов направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину депутатский запрос с просьбой взять под личный контроль проверку многочисленных нарушений, которые, по данным свидетелей, имели место на концерте артиста в концертном зале «Гигант-Холл» 22 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в госпитале Минобороны
Анонсирована встреча Путина с главой Ростовской области
Путина проинформировали об уничтожившем сотни российских домов пожаре
Задержание россиянина за подготовку теракта против Минобороны попало на видео
Постпред связал конфликт на Украине с будущим международных отношений
Стоимость гардероба российского губернатора оказалась равна 959 тысячам рублей
В России рассказали о прогрессе в принятии решения по зерновой сделке
Москвичам рассказали о погоде на длинных выходных
Вышел официальный трейлер третьего сезона «Ведьмака»
В России ответили на слова Украины о праве уничтожить все в Крыму и Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.