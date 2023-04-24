Депутат Романов попросил главу СК взять на контроль проверку Scally Milano

Депутат Романов попросил Александра Бастрыкина взять на контроль проверку Scally Milano

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госудумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину депутатский запрос с просьбой взять на личный контроль проверку многочисленных нарушений, которые по данным свидетелей, имели место на концерте рэпера Scally Milano (Даниила Слонова) в концертном зале «Гигант-Холл» 22 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.

Парламентарий, опираясь на данные свидетелей и СМИ, обращает внимание Александра Бастрыкина на нарушение возрастных ограничений для посетителей концерта, на факт пропаганды наркотиков в текстах рэпера и на провокацию публичной дискредитации действий Вооруженных Сил России.

В депутатском запросе Михаила Романова говорится, что через соцсети в его адрес поступило множество обращений родителей юных поклонников Scally Milano, которые негодовали в связи с тем, что в Санкт-Петербурге разрешены подобные концерты. По данным разгневанных петербуржцев, маркер 16+ на афишах в действительности не соблюдался и на концерт смогли попасть подростки 12-14 лет. В текстах рэпера рефреном звучат слова, формирующие лояльное отношение подростков к производству и употреблению наркотиков. Сам солист во время концерта, судя по опубликованным в соцсетях видео, неоднократно дискредитировал действия Вооруженных Сил и стимулировал подростковую публику к поддержке нецензурных лозунгов антигосударственной направленности.

Парламентарий просит Александра Бастрыкина взять на личный контроль расследование возможных правонарушений и принять установленные действующим законодательством процессуальные меры в отношении организаторов концерта и персонально рэпера Scally Milano. По мнению Михаила Романова, они намеренно составили программу и сценарий шоу в расчете на восприимчивую к радикальному протесту и нарко-толерантности подростковую и молодежную аудиторию.

«Такие мероприятия — вред для будущего страны. Россияне не хотят, чтобы их дети любили наркотики и ненавидели Родину. Все родители желают своим детям обратного. Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы, жили долго и счастливо в своем государстве, чтобы они любили свою Родину, а не ненавидели ее за запрет смертоносных препаратов. Увы, именно такой опасный и негативный контент создает этот юный рэпер, открывая перед нашей молодежью, как ему кажется, альтернативную жизненную дорогу: протест — наркотики — смерть. Эта дорога отрывает подростков от семьи, от родины, от нормальной человеческой жизни. Скандируя лозунги против российской армии, они не понимают, что, тем самым встают на сторону армии вражеской. Родители, держите своих детей подальше от такой, с позволения сказать, музыки. Не опускайте руки в противостоянии злу в его первозданном виде. Если концертные залы этих исполнителей, благодаря вашим усилиям, опустеют, - не станет этих рифм, не станет этих точек, где нашим детям дарят наркотики, где наших сыновей и дочерей превращают в зомбированную толпу, тем самым, отнимая их у нас», — отметил Михаил Романов.

СМИ сообщали, что концерт был прерван сотрудниками МВД. Полицейские обнаружили, что посетители концерта, в том числе, несовершеннолетние, прямо во время шоу употребляли наркотики и алкоголь, которые можно было приобрести прямо на площадке, в том числе «по угощению». В результате несколько подростков 12-14 лет были госпитализированы с признаками наркотического или алкогольного отравления. Сам исполнитель беспрепятственно покинул концертный зал.

По данным СМИ, Scally Milano, или Даниил Слонов (Дмитриев), уроженец города Березняки Пермского края. Рэпер — автор провокационных треков об аферах с авторскими правами и кибермошенничестве, которые якобы совершал.

