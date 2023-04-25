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12:05, 25 апреля 2023Культура

Scally Milano покинул Россию после сорванного концерта в Санкт-Петербурге

Рэпер Scally Milano покинул Россию после сорванного концерта в Санкт-Петербурге

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Российский хип-хоп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов) покинул Россию после сорванного концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, рэпер улетел в Дубай после того, как с его выступления в Петербурге полиция увезла в участок пятерых пьяных подростков, а также возбудила уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к содеянному. Максимальным наказанием за статью является тюремный срок до четырех лет.

Сообщается, что творчеством Scally Milano также заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Ранее депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госудумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину депутатский запрос с просьбой взять на личный контроль проверку многочисленных нарушений, которые, по данным свидетелей, имели место на концерте артиста в концертном зале «Гигант-Холл» 22 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.

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Анастасия Астахова
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