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17:44, 26 апреля 2024Наука и техника

Экс-инженер Apple создаст антивирус для iPhone

TechCrunch: для смартфонов и компьютеров Apple создадут антивирус

Фото: Aly Song / Reuters

Бывший инженер Apple займется созданием антивируса для iPhone и Mac. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Об идее разработать специальный инструмент безопасности для смартфонов и компьютеров Apple рассказали основатели стартапа DoubleYou. В него входят экс-сотрудник Apple Михаил Сосонкин, который работал в компании с 2019 по 2021 годы, и Патрик Уордл, сотрудничавший с Агентством национальной безопасности США с 2006 по 2008 годы.

По словам энтузиастов, они заинтересованы в создании инструментов, которые бы защитили пользователей iOS и macOS от хакеров. Сосонкин и Уордл подчеркнули, что эта идея пришла к ним, когда они поняли, что защитного ПО для этих платформ крайне мало.

В материале говорится, что специалисты разрабатывают сервис для мониторинга и блокировки программного обеспечения — например, майнеров криптовалют и программ-вымогателей. По словам Сосонкина, эффективные средства защиты от вирусов уже существуют, но нужно разместить их в одном месте.

В DoubleYou подчеркнули, что хотят остаться независимыми. В ближайших планах специалистов «поймать какой-нибудь крупный вирус».

В середине апреля специалисты BlackBerry обвинили китайских хакеров в причастности к полномасштабной атаке на пользователей смартфонов Apple. По словам специалистов, атаки осуществляют с помощью «сложного имплантата iOS» под названием LightSpy.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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